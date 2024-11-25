Источник: Каземиро отказался возвращаться в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался возвращаться в «Реал», сообщает Trivela. По данным источника, бразилец считает закрытым этап в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят вернуть 32-летнего футболиста на фоне большого количества травмированных игроков.

Каземиро выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола. Текущее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.