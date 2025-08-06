Источник: Исак отстранен от тренировок с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак не допущен до тренировок с командой, сообщает Give me Sport.

Ранее игрок пропустил предсезонное турне черно-белых по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль». Как отмечает источник, 25-летний футболист прибыл в расположение «Нюкасла» по возвращении команды в Англию, однако главный тренер Эдди Хау сказал ему тренироваться отдельно от партнеров. При этом «Ньюкасл» поставил Исаку ультиматум — либо он продлевает контракт с клубом, либо покидает «сорок».

По информации СМИ, форвард заинтересован в переходе в «Ливерпуль», однако «Ньюкасл» отклонил первое предложение красных.

Исак выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.