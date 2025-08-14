Источник: Исак отказывается играть за «Ньюкасл» и добивается трансфера в «Ливерпуль»

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак не собирается выходить на поле в стартовом матче АПЛ сезона-2025/26 против «Астон Виллы», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, 25-летний футболист хочет ускорить свой трансфер в «Ливерпуль». Он также намерен бойкотировать и матч 2-го тура чемпионата Англии против «мерсисайдцев».

Ранее «Ньюкасл» отклонил заявку на трансфер Исака со стороны «Ливерпуля», который предложил около 130 миллионов евро.

Исак выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт нападающего с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.