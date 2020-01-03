Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Источник: игроки «МЮ» опасаются, что Погба уйдет летом

22:14

Игроки «Манчестер Юнайтед» опасаются, что полузащитник команды Поль Погба покинет команду летом, сообщает The Times. Бывший самый дорогой футболист мира из-за травм пропустил весь октябрь и ноябрь, вернулся в декабре, но усугубил повреждение и не вернется на поле еще несколько недель из-за операции.

Его одноклубники не верят, что француз останется в команде на следующий сезон, а руководителям не нравится поведение его агента Мино Райолы. Недавно Райола в резкой форме высказывался об «МЮ».

Интерес к Погба с прошлого лета проявляют «Реал» и «Ювентус». Всего в нынешнем сезоне Погба провел 7 матчей и отдал две передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир