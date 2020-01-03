Источник: игроки «МЮ» опасаются, что Погба уйдет летом

Игроки «Манчестер Юнайтед» опасаются, что полузащитник команды Поль Погба покинет команду летом, сообщает The Times. Бывший самый дорогой футболист мира из-за травм пропустил весь октябрь и ноябрь, вернулся в декабре, но усугубил повреждение и не вернется на поле еще несколько недель из-за операции.

Его одноклубники не верят, что француз останется в команде на следующий сезон, а руководителям не нравится поведение его агента Мино Райолы. Недавно Райола в резкой форме высказывался об «МЮ».

Интерес к Погба с прошлого лета проявляют «Реал» и «Ювентус». Всего в нынешнем сезоне Погба провел 7 матчей и отдал две передачи.