Источник: игроки "Челси" провели ночь в клубе перед матчем с "Вест Хэмом"

Футболисты "Челси" защитник Гари Кэйхилл, полузащитники Рубен Лофтус-Чик, Росс Баркли, Даниэл Дринкуотер и нападающий Оливье Жиру провели время в четверг, 4 апреля, в ночном клубе Raffles, сообщает Daily Mirror. Игроки отдыхали перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". Встреча пройдет 8 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Кэйхилл первым покинул заведение около 1.30 ночи. После него уехал Лофтус-Чик. Дринкуотера заметили в сопровождении двух девушек. Футболист уезжал с ними на такси. Жиру остался в клубе почти до трех часов ночи.

"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 63 очками.

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