Источник: игрок АПЛ пройдет реабилитацию из-за употребления «веселящего газа»

Игрок чемпионата Англии станет первым футболистом, который пройдет реабилитацию из-за употребления «веселящего газа», сообщает The Sun. Фамилия игрока не сообщается.

По данным источника, футболист был госпитализирован в медицинский центр после обращения его семьи.

Полиция остановила машину, в которой игрок был пассажиром, где нашла канистры с закисью азота. Чьи именно были канисты доказать не удалось.

Реабилитацию пройдут и другие игроки с данной зависимостью, которая широко распространена в английском футболе.

С ноября 2023 года закись азота внесена правительством Великобритании в список наркотических веществ.