Источник: Ибрагимович выбирает между «Миланом» и «МЮ»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович еще не определился с тем, где продолжит карьеру. Как сообщает Daily Mail, 38-летний швед выбирает между «Миланом» и «Манчестер Юнайтед». Ранее появлялась информация, что он уже якобы договорился с итальянским клубом, а объявлено об этом будет 1 января, когда закончится срок контракта Ибрагимовича с клубом MLS.

Напомним, что Ибрагимович ранее играл и в «Милане» (с 2010 по 2012 год), и в «МЮ» (с 2016 по 2018 год).