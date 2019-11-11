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Источник: Ибрагимович выбирает между «Миланом» и «МЮ»

18:21
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович еще не определился с тем, где продолжит карьеру. Как сообщает Daily Mail, 38-летний швед выбирает между «Миланом» и «Манчестер Юнайтед». Ранее появлялась информация, что он уже якобы договорился с итальянским клубом, а объявлено об этом будет 1 января, когда закончится срок контракта Ибрагимовича с клубом MLS.

Напомним, что Ибрагимович ранее играл и в «Милане» (с 2010 по 2012 год), и в «МЮ» (с 2016 по 2018 год).

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