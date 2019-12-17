Источник: Ибрагимович может перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Анчелотти

Нападающий Златан Ибрагимович может перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Карло Анчелотти, сообщает Rai.

Ранее стало известно, что итальянский специалист может в ближайшее время возглавить «Эвертон». В этом случае велика вероятность того, что в команду перейдет 38-летний швед, который на данный момент является свободным агентом.

Ибрагимовичем также интересовались «Наполи», «Болонья» и «Милан».