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Источник: Ибрагимович может перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Анчелотти

08:21
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Нападающий Златан Ибрагимович может перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Карло Анчелотти, сообщает Rai.

Ранее стало известно, что итальянский специалист может в ближайшее время возглавить «Эвертон». В этом случае велика вероятность того, что в команду перейдет 38-летний швед, который на данный момент является свободным агентом.

Ибрагимовичем также интересовались «Наполи», «Болонья» и «Милан».

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