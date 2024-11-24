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Сегодня, 13:49

Источник: Холанну грозит один день ареста из-за неоплаченного штрафа в 60 франков

Руслан Минаев
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Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может быть арестован на один день из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Blick.

По данным источника, размер штрафа составляет 60 франков (около 7 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Отмечается, что из-за этого по законам Швейцарии футболист должен провести сутки в тюрьме.

В этом сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 17 матчей и забил 15 голов. Его контракт с горожанами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 200 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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