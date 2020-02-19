Источник: Холанн сказал Сульшеру, что перейдет в «МЮ», но в последний момент изменил решение

Нападающий Эрлин Холанн дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» в декабре 2019 года, но затем передумал и сделал выбор в пользу дортмундской «Боруссии», пишет Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Как сообщает источник, в середине декабря 2019 года 19-летний норвежец встретился с главным тренером «МЮ» Уле Гуннаром Сульшером и генеральным директором «красных дьяволов». На встрече форвард подтвердил желание перейти в «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, в последний момент Холанн изменил свое решение и отправился в Дортмунд.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе этого года за 20 миллионов евро. На счету норвежца 11 голов и 1 результативная передача в 7 матчах за дортмундскую команду.