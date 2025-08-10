Источник: Хейлунну предложили покинуть «Манчестер Юнайтед», если он хочет играть

В «Манчестер Юнайтед» заявили форварду Расмусу Хейлунну, что футболист должен покинуть команду, если он хочет получать игровое время в сезоне-2025/26, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Как отмечает источник, «красные дьяволы» хотели бы продать 22-летнего нападающего, однако не исключают вариант с его арендой.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов арендовать датчанина за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сам игрок не желает уходить из «Манчестер Юнайтед».

Хейлунн выступает за английскую команду с лета 2023 года. Он провел 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.