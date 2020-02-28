Источник: Харри Кейн может сыграть за «Тоттенхэм» в начале апреля

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может вернуться в строй в начале апреля, сообщает The Sun.

По информации источника, восстановление форварда от разрыва мышцы задней поверхности бедра проходит гораздо быстрее, чем планировалось, и он сможет выйти на поле уже в начале апреля. Ранее сообщалось, что Кейн может больше не принять участия в играх «Тоттенхэма» в сезоне-2019/20.

На счету 26-летнего Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «шпор» в сезоне-2019/20. Англичанин получил травму 1 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1).