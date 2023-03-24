Источник: Гюндоган хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хочет перейти в «Барселону», сообщает журналист Пол Баллус.

По информации источника, переход в каталонский клуб стал для футболиста более приоритетным вариантом, чем продление контракта «Манчестер Сити».

Действующее соглашение немца с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года. Сообщается, что для перехода в «Барселону» Гюдогану придется пойти на заметное сокращение зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.