Источник: Гвардьола покинет «Манчестер Сити» до начала следующего сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может покинуть команду до начала сезона-2020/21, утверждает The Sun. По информации источника, букмекеры оценивают вероятность ухода испанца из английского клуба в 50 процентов.

Сегодня, 14 февраля, УЕФА принял решение исключить «Ман Сити» из еврокубков на два сезона. В Англии считают, что это обстоятельство станет последней каплей для Гвардьолы.

«Ман Сити» отстранен от еврокубковых сезонов-2020/21 и 2021/22. Также на клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб уличен в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. Речь — о завышении дохода от спонсорских контрактов.

Гвардьола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Ман Сити» дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды — обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).

«Манчестер Сити» назвал предвзятым решение УЕФА. Клуб идет в суд