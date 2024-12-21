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Сегодня, 03:52

Источник: Гвардиола готов отпустить Холанна из «Манчестер Сити» при одном условии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть английский клуб. По информации El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола будет согласен отпустить норвежского форварда, но только при одном условии — после того, как футболист сыграет еще один сезон до лета 2026 года.

«Манчестер Сити» планирует за это время найти замену 24-летнему норвежцу.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

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Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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