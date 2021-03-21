Источник: Харри Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет покинуть клуб, сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.
Англичанин хочет бороться трофеи и не уверен, что сможет сделать это в составе «шпор».
В то же время трансфер 27-летнего игрока маловероятен из-за запросов «Тоттенхэма».
Президент лондонского клуба Дэниэл Леви не будет рассматривать предложения меньше 120 миллионов фунтов стерлингов. Также «Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна конкурентам по АПЛ.
В 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии Кейн забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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