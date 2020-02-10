Источник: Футбольная ассоциация Англии может наказать Деле Алли за шутку про коронавирус

Футбольная ассоциация Англии связалась с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли по поводу его видео про коронавирус, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, если будет установлено, что 23-летний англичанин навредил репутации футбола, его могут наказать. Согласно правилам FA, в видео было то, что можно классифицировать как прямое или косвенное упоминание этнического происхождения, цвета кожи, расы или национальности.

Алли опубликовал видео в Snapchat, где пошутил о коронавирусе, что многие сочли обидным. Позже футболист извинился за свои слова.