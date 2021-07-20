Источник: футболист клуба АПЛ арестован по подозрению в сексуальном преступлении в отношении ребенка

Футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении ребенка, сообщает The Sun.

По сведениям источника, в июле полиция провела обыск в доме игрока. После этого он был отстранен на неопределенный срок своим клубом до проведения дальнейшего расследования. Сообщается, что расследованием руководила группа полиции Большого Манчестера.

На данный момент футболист освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования. Агент игрока отказался от комментариев.