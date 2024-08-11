Источник: Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Бруну Фернандешем до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, в новом соглашении будет присутствовать опция продления еще на один год. Все условия для его подписания уже подготовлены.

Действующий контракт 29-летнего португальского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026-го.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. На его счету 233 матча в составе английской команды во всех турнирах, в которых полузащитник отметился 79 голами и 66 результативными передачами.