Источник: Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

«Астон Вилла» интересуется 25-летним нападающим «Челси» Жоау Феликсом, который сейчас играет за «Милан» в аренде, сообщает TEAMtalk.

Источник сообщает, что «Челси» не планирует продавать португальца и может снова отправить его в аренду в следующем сезоне. «Астон Вилла» хочет подписать Феликса на постоянной основе, но его зарплата может стать препятствием.

В текущем сезоне Феликс сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с «Челси» действует до лета 2031 года. Рыночная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.