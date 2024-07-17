Источник: FA планирует пригласить Гвардиолу на пост главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) может пригласить испанца Хосепа Гвардиолу, который возглавляет «Манчестер Сити», на пост главного тренера национальной команды, сообщает The Independent.

По данным источника, в FA готовы предложить специалисту должность в сборной Англии, если он покинет «Сити» в 2025 году.

Во вторник, 16 июля, Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренер национальной команды. 53-летний специалист тренировал коллектив с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.