Источник: Эзе пройдет медобследование в «Арсенале» 22 августа

Медицинское обследование полузащитника «Кристал Пэлас» Эбере Эзе в «Арсенале» запланировано на пятницу, 22 августа, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В четверг, 21 августа, «Кристал Пэлас» проведет домашний матч с норвежским «Фредрикстадом» в плей-офф отборочного турнира Лиги конференций.

Ранее The Athletic сообщил, что «канониры» хотят подписать 27-летнего англичанина на фоне травмы Кая Хаверца, который на тренировке повредил колено.

Эзе играет за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он в 43 матчах во всех турнирах забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт с лондонским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.