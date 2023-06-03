Источник: Эдегор продлит контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор проведет переговоры с руководство касательно продления своего контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, обе стороны заинтересованы в подписании нового соглашения.

24-летний норвежец выступает за «Арсенал» с августа 2021 года. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Эдегор провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.