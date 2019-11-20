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Источник: Дзаньоло может перейти в «Манчестер Юнайтед» в рамках сделки по Смоллингу

16:14
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Il Messaggero.

По мнению издания, 20-летний итальянец может стать частью сделки по трансферу защитника Криса Смоллинга, который арендован римлянами до конца сезона.

Дзаньоло провел 12 матчей в серии А, в которых забил 3 гола. В последнем матче сборной Италии на отборочном турнире Евро-2020 хавбек отметился дублем в ворота Армении (9:1).

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