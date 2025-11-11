Источник: Дисаси может покинуть «Челси» в январе 2026 года

Защитник «Челси» Алекс Дисаси покинет команду в январское трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

27-летний француз в сезоне-2025/26 не получает игровое время в основной команде. Он сыграл лишь 71 минуту в матче за «молодежку» против «Рединга» (4:1).

Контракт Дисаси с «Челси» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.