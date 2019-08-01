Источник: Дибала освобожден от тренировок до понедельника

"Ювентус" взял паузу в вопросе трансфера нападающего Пауло Дибалы. 25-летний игрок освобожден от участия в тренировочных занятиях до понедельника (5 августа). За это время и сам аргентинец и клуб должны окончательно решить, останется ли Дибала в Турине, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок провел встречу с главным тренером "Юве" Маурицио Сарри, на которой обсуждалось его будущее в команде. Дибала мог стать частью сделки по переходу в "Ювентус" нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.