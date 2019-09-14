Источник: де Хеа продлил контракт с «МЮ» на 4 года

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлил контракт с клубом, утверждает Daily Mirror со ссылкой на источники, близкие к испанцу. Соглашение де Хеа истекало летом 2020 года, в СМИ летом появилась информация о его возможном уходе из клуба.

Новый контракт рассчитан на 4 сезона, до лета 2023 года, зарплата голкипера вырастет с 250 тысяч фунтов в неделю до 350 тысяч.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор остается основным голкипером команды. Он главный старожил «МЮ», наряду с Эшли Янгом и Филом Джоунсом, которые также пришли в клуб летом 2011 года.