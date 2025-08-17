Источник: де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность возвращения в команду вратаря Давида де Хеа на фоне неопределенного будущего голкипера Андре Онаны в клубе, сообщает The Sun.

В 2023 году де Хеа покинул «МЮ» после двенадцати сезонов в клубе. Он на протяжение года оставался в качестве свободного агента, а летом 2024-го присоединился к «Фиорентине». Отмечается, что после впечатляющей игры вратаря в предсезонном товарищеском матче между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной» (1:1) английский клуб задумался над возвращением де Хеа.

В контракте 34-летнего испанца с фиолетовыми есть пункт, позволяющий уйти игроку за относительно небольшую сумму. По информации источника, «красные дьяволы» зондируют почву насчет возможного перехода де Хеа.

Де Хеа, выступая за «МЮ» с 2011 по 2023 год, провел за команду 545 матчей во всех турнирах, пропустив 590 голов и в 190 встречах сыграв на ноль.