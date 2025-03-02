Источник: Де Брейне может остаться в «Сити» при сокращении зарплаты

«Манчестер Сити» планирует предложить Кевину Де Брейне продление контракта на еще один сезон. Нынешнее соглашение 33-летнего атакующего полузащитника заканчивается летом текущего года, сообщает Mirror.

По информации источника, в новом договоре Де Брейне придется согласиться на уменьшение зарплаты. Сейчас футболист получает 375 тысяч фунтов в неделю, а клуб готов предложить 150 тысяч фунтов с возможностью получения значительных бонусов.

Бельгийский полузащитник играет за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. За это время он принял участие в 410 матчах во всех турнирах, забив 106 голов и отдав 174 результативные передачи.