Источник: де Брейне готов продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне хочет продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что агенты 33-летнего футболиста уже провели встречу со спортивным директором «Наполи» Джованни Манной.

Как отмечает Тавольери, на желание бельгийца перебраться в Италию повлияли его партнеры по сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс. Ожидается, что на следующей неделе «Наполи» сделает первое письменное предложение полузащитнику.

В начале апреля де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он выступает за горожан с 2015 года.