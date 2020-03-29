Источник: ЦСКА входит в число претендентов на Шачири

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. На 28-летнего швейцарца претендуют сразу несколько клубов, сообщает Football Insider.

В число претендентов входит и московский ЦСКА. Также игрока хотят видеть в своих рядах «Севилья» и «Рома».

«Ливерпуль» приобрел Шачири у «Сток Сити» за 13 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока с «красными» рассчитан до 2023 года, но он недоволен малым количеством игрового времени.

В нынешнем сезоне Шачири провел во всех турнирах в общей сложности только 10 матчей и забил 1 гол.