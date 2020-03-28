Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Источник: чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах

28 марта 2020, 23:12
Стадион &quot;Манчестер Юнайтед&quot; &quot;Олд Траффорд&quot;. Фото Talk Sport
Стадион &quot;Манчестер Юнайтед&quot; &quot;Олд Траффорд&quot;. Фото Talk Sport
Теги:

Руководство Футбольной ассоциации Англии и Английской премьер-лиги планируют доиграть сезон в июле и без болельщиков, утверждает Football London. Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести 9-10 матчей в сезоне.

В Англии хотят доиграть сезон за шесть недель с начала июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир