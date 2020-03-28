Источник: чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах

Руководство Футбольной ассоциации Англии и Английской премьер-лиги планируют доиграть сезон в июле и без болельщиков, утверждает Football London. Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести 9-10 матчей в сезоне.

В Англии хотят доиграть сезон за шесть недель с начала июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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