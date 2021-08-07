Источник: «Челси» заплатит «Интеру» 115 миллионов евро за Лукаку

«Челси» подпишет нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sport.

По информации источника, стороны близки к закрытию сделки. Сумма трансфера Лукаку в «Челси» составит 115 миллионов евро.

У 28-летнего игрока уже согласованы условия личного контракта с лондонцами до 2026 года с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Также форвард получит бонус при подписании в размере 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.