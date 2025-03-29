Источник: «Челси» ведет переговоры по переходу Уильямса из «Атлетика»
«Челси» начал переговоры о переходе 22-летнего вингера «Атлетика» из Бильбао — Нико Уильямса, сообщает TEAMtalk.
В контракте игрока есть пункт о возможности его досрочного расторжения за 58 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, переход в «Челси» может не состояться, если лондонский клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, так как Уильямс стремится выступать в наиболее престижных турнирах.
За текущий сезон Уильямс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
Источник: TEAMtalk
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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18
|Ковентри
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|22:00
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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