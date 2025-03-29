Источник: «Челси» ведет переговоры по переходу Уильямса из «Атлетика»

«Челси» начал переговоры о переходе 22-летнего вингера «Атлетика» из Бильбао — Нико Уильямса, сообщает TEAMtalk.

В контракте игрока есть пункт о возможности его досрочного расторжения за 58 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, переход в «Челси» может не состояться, если лондонский клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, так как Уильямс стремится выступать в наиболее престижных турнирах.

За текущий сезон Уильямс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.