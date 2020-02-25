Источник: «Челси» предложит «Атлетико» Кепу и 30 миллионов евро за Облака

«Челси» заинтересован во вратаре «Атлетико» Яне Облаке, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, лондонцы предложат своего голкипера Кепу Аррисабалагу и выплату в 30 миллионов евро за 27-летнего словенца.

??EXCLUSINDA! «El CHELSEA quiere a OBLAK. OFRECE al Atleti a KEPA m?s 30 millones» #ChiringuitoInda pic.twitter.com/2SLC5rDSpx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2020

В сезоне-2019/20 Облак пропустил 25 мячей в 34 матчах за «Атлетико». На его счету 16 матчей «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенца в 100 миллионов евро. У 25-летнего Кепы 6 матчей «на ноль» и 43 пропущенных мяча в 31 матче за «Челси».