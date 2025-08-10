Источник: «Челси» готов продать Вейгу этим летом

«Челси» хочет продать полузащитника Ренату Вейгу в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с 22-летним футболистом даже после травмы Ливая Колуилла. Сделка с «Атлетико» по Вейге сорвалась, однако ожидаются переговоры с другими заинтересованными клубами.

Отмечается, что сам полузащитник хотел бы перейти в новую команду.

Вейга стал игроком «Челси» в 2024 году. В январе лондонцы отдали его в аренду «Ювентусу», за который футболист сыграл в 15 матчах и отметился одной результативной передачей. За «Челси» на его счету 2 гола и одна голевая передача в 18 играх во всех турнирах.