Источник: Бывший спортивный директор «Локомотива» может получить работу в «Саутгемптоне»

«Саутгемптон» намерен назначить нового спортивного директора. Основной кандидат на эту должность — бывший спортдиректор «Локомотива» Эрик Штоффельхаус, утверждает The Sun.

После поражения в матче 10-го тура чемпионата Англии от «Лестера» (0:9) руководство «святых» провело встречу с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем и выразило ему доверие. Однако также было решено обновить штаб менеджеров в клубе.

Штоффельхаус был назначен спортивным директором «Локомотива» в январе 2017 года и проработал в этой должности до конца 2018 года.

Немецкий специалист до «Локомотива» работал в Германии и Канаде. Начинал свою трудовую деятельность Штоффельхаус в качестве тренера и функционера «Шальке» из Гельзенкирхена. С 2013 по 2014 год специалист работал техническим директором футбольного клуба «Оттава», а до 2017 года работал на аналогичной должности в федерации футбола канадского города Йорк.

После 10-и туров «Саутгемптон» набрал 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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