Источник: болельщики будут допущены на матчи АПЛ в Лондоне и Ливерпуле

Власти разрешили зрителям присутствовать на матчах чемпионата Англии в Ливерпуле и Лондоне, сообщает Guardian.

По сведениям источника, Лондон и Мерсисайд попали в число зон пониженной категории риска, поэтому игры команд на этих территориях смогут посетить до 2 тысяч человек. Таким образом, домашние матчи «Ливерпуля», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Челси», «Арсенала», «Брайтона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Фулхэма» и «Саутгемптона» будут проходить со зрителями.

Матчи остальных 10 клубов АПЛ — «Астон Виллы», «Бернли», «Лидса», «Лестера», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвича» и «Вулверхэмптона» — пока будут проводиться без зрителей.