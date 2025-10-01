Источник: Бентанкур близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Полузащитник Родриго Бентанкур близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом», сообщает Football.london.

По данным источника, заключение соглашения с 28-летним уругвайцем является приоритетом для лондонского клуба.

В сезоне-2025/26 Бентанкур в 9 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. За «Тоттенхэм» он играет с января 2022 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.