У Беллингема почти нет друзей в сборной Англии

Полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема не уважают в национальной команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, игроки не считают хавбека «Реала» лидером. У Беллингема сложились хорошие отношения только с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом, однако больше друзей в сборной у него нет.

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Беллингем отметился двумя голами и одной результативной передачей.