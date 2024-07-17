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Сегодня, 10:23

У Беллингема почти нет друзей в сборной Англии

Виктория Кравченко
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Полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема не уважают в национальной команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, игроки не считают хавбека «Реала» лидером. У Беллингема сложились хорошие отношения только с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом, однако больше друзей в сборной у него нет.

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Беллингем отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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