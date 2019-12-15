Источник: «Барселона» следит за ситуацией с Гвардьолой в «Манчестер Сити»

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением Хосепа Гвардьолы в каталонский клуб, утверждает Football Espana. По информации СМИ, несмотря на поддержку со стороны руководства сине-гранатовых главному тренеру Эрнесто Вальверде, испанцы заинтересованы в приходе Гвардьолы.

Нынешнее соглашение 48-летнего Гвардьолы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2021 года. В прессе появилась информация, что в контракте прописано условии, при котором испанец может покинуть «горожан» в конце сезона-2019/20.

Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, дважды Кубок Испании и Лигу чемпионов.