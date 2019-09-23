Источник: «Барселона» поборется с «ПСЖ» за Тухеля

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время могут уволить своих главных тренеров за неудовлетворительные результаты — Эрнесто Вальверде и Уле Гуннара Сульшера соответственно, сообщает Le10 Sport. Оба клуба желают пригласить немецкого специалиста Томаса Тухеля, который возглавляет «ПСЖ».

Каталонцы набрали 7 очков в пяти турах и показали худший старт за последние 25 лет. «Манчестер Юнайтед» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ.