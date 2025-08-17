Источник: Асенсио подпишет трехлетний контракт с «Астон Виллой»

«Астон Вилла» близка к подписанию полузащитника «ПСЖ» Марко Асенсио на постоянной основе, сообщает Caught Offside.

29-летний испанец во второй части сезона-2024/25 играл за бирмингемскую команду на правах аренды. По информации источника, «Астон Вилла» готовит предложение для «ПСЖ» в размере 15 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма должна удовлетворить требования парижан.

При этом английский клуб уже договорился с Асенсио о контракте сроком на три года.

Асенсио является игроком «ПСЖ» с 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026-го.