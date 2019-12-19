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Источник: Артета станет лавным тренером «Арсенала». Осталось поставить подпись под контрактом

15:33
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Новым главным тренером «Арсенала» станет Микель Артета. Стороны уже согласовали все условия сделки. Осталось поставить подписи под контрактом, утверждает в Twitter журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. После этого он перешел работать в тренерский штаб «Манчестер Сити», который возглавил Хосеп Гвардьола. В составе «Арсенала» Артета по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.

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