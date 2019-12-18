Источник: Артета подпишет контракт с «Арсеналом» до 2023 года

Микель Артета станет новым главным тренером «Арсенала». Контракт с 37-летним испанцем будет рассчитан до 2023 года, утверждает The Guardian.

Ранее сообщалось, что специалист уже договорился с «Арсеналом», который решил назначит его главным тренером. При этом сторонам еще нужно решить вопрос компенсации за разрыв контракта. До этого главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил, что его помощник ведет переговоры с «Арсеналом».

Артета работает в тренерском штабе Гвардьолы в «Ман Сити» с 2016 года. Ранее с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.