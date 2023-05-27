Источник: «Арсенал» согласился заплатить за Райса 115 миллионов евро

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал», сообщает Mirror.

По информации издания, «канониры» готовы заплатить за хавбека «молотобойцев» 115 миллионов евро.

Сам игрок согласен на переход в «Арсенал», стороны продолжают вести переговоры.

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Райс провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.