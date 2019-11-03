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Источник: «Арсенал» не контактировал с Моуринью

21:22
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«Арсенал» опроверг информацию The Times о том, что клуб контактировал с Жозе Моуринью. Как сообщает Sky Sports, источник в лондонском клубе заявил, что никто из «Арсенала» не связывался с португальцем для обсуждения работы. Ранее появлялись сообщения, что сам Моуринью не против возглавить «Арсенал».

Напомним, что в Англии Моуринью работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» сейчас возглавляет Унаи Эмери, чьей работой не очень довольны болельщики.

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