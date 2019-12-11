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Источник: «Арсенал» намерен пригласить Анчелотти

09:57
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Карло Анчелотти, уволенный накануне из «Наполи» после разгромной победы в Лиге чемпионов над «Генком» (4:0), может возглавить «Арсенал», сообщает Sky Sport Italia. Также в его приглашении заинтересован «Эвертон», но лондонцы находятся в более выигрышном положении. Они уже попытались связаться с итальянским специалистом. Временно исполняет обязанности главного тренера Фредрик Юнгберг.

В текущем сезоне Анчелотти не сможет больше работать в итальянском чемпионате. Предполагается, что его заменит Дженнаро Гаттузо.

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