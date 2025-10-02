Источник: «Арсенал» готов платить Сака 322 тысячи евро в неделю

«Арсенал» готов повысить зарплату и продлить контракт с нападающим Букайо Сака, сообщает Talksport.

По данным источника, «канониры» готовы платить 24-летнему англичанину около 322 тысяч евро в неделю. По данным Teamtalk, «Арсенал» уже ведет переговоры о продлении контракта.

Действующий контракт истекает 30 июня 2027 года. До этого соглашение продлевали в мае 2023 года.

В сезоне-2025/26 Сака в 6 матчах забил 2 гола.