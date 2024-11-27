Источник: английского судью Кута обвинили в организации ставок на матч

Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит расследование в отношении арбитра Дэвида Кута из-за предполагаемой организации ставок на матч, сообщает The Sun.

Обвинения связаны с матчем чемпионшипа между «Лидсом» и «Вест Бромвичем», который прошел 1 октября 2019 года. Кут договорился со своим знакомым, который сделал ставку на желтую карточку футболиста «Лидса» Эзджана Алиоски. Арбитр показал желтую карточку игроку на 18-й минуте встречи.

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, УЕФА принял решение после того, как посмотрел видео, опубликованное в газете The Sun. На записи видно, как арбитр вдыхает белый порошок во время работы на чемпионате Европы 2024 года. В Германии Кут выполнял обязанности видеопомощника судьи. Куту 42 года. Он работал на матчах АПЛ с 2018 года.