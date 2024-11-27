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Источник: английского судью Кута обвинили в организации ставок на матч

Камила Абдурахманова
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Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит расследование в отношении арбитра Дэвида Кута из-за предполагаемой организации ставок на матч, сообщает The Sun.

Обвинения связаны с матчем чемпионшипа между «Лидсом» и «Вест Бромвичем», который прошел 1 октября 2019 года. Кут договорился со своим знакомым, который сделал ставку на желтую карточку футболиста «Лидса» Эзджана Алиоски. Арбитр показал желтую карточку игроку на 18-й минуте встречи.

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, УЕФА принял решение после того, как посмотрел видео, опубликованное в газете The Sun. На записи видно, как арбитр вдыхает белый порошок во время работы на чемпионате Европы 2024 года. В Германии Кут выполнял обязанности видеопомощника судьи. Куту 42 года. Он работал на матчах АПЛ с 2018 года.

Источник: The Sun
ФК Вест Бромвич
ФК Лидс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10
 Ньюкасл 12 5 3 4 13-13 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
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29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
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Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 - : -
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
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Челси – Астон Вилла
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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